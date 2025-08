Masserberg: Gemeinsam für Mensch und Natur

Ausrichtung auf die Natur

Die Kinderküche für den Neubau wurde 2024 über ein Förderprojekt des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten in Kooperation mit dem Biosphärenreservat mit knapp 15.000 Euro unterstützt. „Für den Kindergarten mit neu konzipiertem Bau soll die Natur essenzieller Baustein der pädagogischen Ausrichtung werden. In diesem Zusammenhang sind das Anbauen von Gemüse und Kräutern im Außengelände und die entsprechende Verarbeitung in der Kinderküche ein Ziel. Auch die Idee der Zertifizierung zum Biosphären-Kindergarten gab es bereits 2024“, erklärt Annett Rabe.