Mehr als 35.000 Menschen in Konflikt mit Boko Haram getötet

In der Erklärung heißt es, dass die Angeklagten "zu verschiedenen Haftstrafen verurteilt wurden". Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Der Prozess fand an einem eigens dafür eingerichteten Gericht in einer Militärkaserne in Kainji im nördlichen Bundesstaat Niger statt, in der die Angeklagten zuvor in Haft saßen. Die letzten Massenprozesse dieser Art gegen mutmaßliche Boko-Haram-Mitglieder fanden zwischen 2017 und 2018 statt.