Siebter Jahrestag des Journalistenmordes

"Sieben Jahre nach dem Mord an Jan und Martina, der die Slowakei erschüttert hat, müssen wir erneut die Demokratie verteidigen", hieß es in einem der Demonstrationsaufrufe. "Ihr gehört auf den Misthaufen der Geschichte" und "Die Slowakei gehört zum Westen" war auf Transparenten von Demonstranten in Bratislava und anderen Städten zu lesen.