Erfurt (dpa/th) - Die Vermittlung der von der Schließung betroffenen Beschäftigten des Zalando-Logistikzentrums in Erfurt wird nach Einschätzung der Arbeitsagentur zu einem Kraftakt. Vor allem für die Vielzahl der An- und Ungelernten bei dem Internet-Modehändler dürfte es schwierig werden, passende neue Jobs zu finden, sagte die Chefin der Arbeitsagentur Thüringen Mitte, Irena Michel, der Deutschen Presse-Agentur. Denn der regionale Arbeitsmarkt biete deutlich mehr offene Fachkraftstellen als Helfertätigkeiten.