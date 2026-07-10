In der Region sind laut Michel derzeit rund 4.700 offene Stellen gemeldet - mehr als 80 Prozent davon richten sich an Fachkräfte. Für An- und Ungelernte gebe es dagegen nur bis zu 650 offene Stellen. Nach Schätzungen der Arbeitsagentur sind etwa 1.300 der derzeit noch 2.100 Zalando-Mitarbeiter in Anlern- und Helfertätigkeiten beschäftigt. "Es wird kein einfaches Unterfangen, alle in Arbeit zu bringen", sagte Michel. Allerdings verfügten zahlreiche Beschäftigte über Berufsabschlüsse, auf die bei der Vermittlung aufgebaut werden könne.