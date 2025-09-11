Massaker löste Gaza-Krieg aus Doku über Hamas-Überfall: Premiere beim Toronto-Filmfestival

Regisseur Avrich betonte nach der Premiere, dass es ihm nicht darum gegangen sei "einen politischen Film zu machen. Ich wollte schlichtweg die Geschichte einer Familie erzählen". Noam und Gali Tibon, die in Toronto anwesend waren, äußerten im anschließenden Q&A auch Kritik an der israelischen Führung. Der Kibbuz sei nicht geschützt gewesen, es habe zu lange gedauert, bis die Armee zu Hilfe gekommen sei. "An diesem Tag wurde enorm versagt", sagte Gali Tibon und nutzte die Bühne auch für einen Appell: "Dieser Krieg muss ein Ende finden. Die restlichen Geiseln müssen nach Hause kommen."