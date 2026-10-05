Massaker in Israel Netanjahu droht Hamas-Kämpfern bei Gedenken an 7. Oktober

Jerusalem - Bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Hamas-Massakers in Israel am 7. Oktober 2023 und des darauf folgenden Krieges hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den an dem Überfall Beteiligten gedroht. "Es wird keine Hamas-Herrschaft in Gaza geben. Jeder, der an dem Angriff gegen uns beteiligt war, jeder, der unsere Geiseln gefangen gehalten hat, lebt auf Zeit", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros. "Wir werden sie kriegen, so wie wir andere gekriegt haben. Tag für Tag begleichen wir die Rechnung mit diesen widerwärtigen Mördern." Israel hat der Opfer auch aufgrund des jüdischen Kalenders bereits am Montag gedacht.