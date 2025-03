Mahalia Singh

Am Samstag verwandelt sich der Lotto Thüringen Snowpark Oberhof in eine Bühne der besonderen Art. Beim 1. Thüringer Wald Maskottchen Rennen traten insgesamt elf Maskottchen auf Skiern und Snowboards gegeneinander an und sorgten für Begeisterung bei den zahlreichen Zuschauern.