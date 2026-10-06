Maschine aus Kolumbien: Passagier randaliert während Flug und rüttelt an der Tür

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Während eines Lufthansa-Fluges vom kolumbianischen Bogotá nach Frankfurt hat ein Passagier randaliert. Nach Angaben der Frankfurter Polizei soll der 33-Jährige unter anderem mehrfach an der Flugzeugtür gerüttelt haben. Die Aufforderung des Flugpersonals, das zu unterlassen, soll er ignoriert haben. Bordpersonal und zwei Passagiere hätten das Verhalten schließlich unterbunden.