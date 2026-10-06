Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Während eines Lufthansa-Fluges vom kolumbianischen Bogotá nach Frankfurt hat ein Passagier randaliert. Nach Angaben der Frankfurter Polizei soll der 33-Jährige unter anderem mehrfach an der Flugzeugtür gerüttelt haben. Die Aufforderung des Flugpersonals, das zu unterlassen, soll er ignoriert haben. Bordpersonal und zwei Passagiere hätten das Verhalten schließlich unterbunden.
Maschine aus Kolumbien Passagier randaliert während Flug und rüttelt an der Tür
dpa 06.10.2026 - 16:06 Uhr