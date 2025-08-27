Masche Betrug mit QR-Codes - "Quishing" in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Kriminelle setzen auch in Thüringen auf QR-Codes, um an sensible Daten und somit ans Geld ihrer Opfer zu kommen. Der Polizei wurden solche Fälle in Thüringen erstmals im vergangenen Jahr bekannt, wie es in einer Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des Linken-Landtagsabgeordneten Ronald Hande heißt. 38 Fälle von solchen sogenannten "Quishing"-Fällen wurden demnach im zweiten Halbjahr 2024 bei der Polizei erfasst. Mindestens 60.000 Euro Schaden sei dadurch entstanden.