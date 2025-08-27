Masche Betrug mit QR-Codes - "Quishing" in Thüringen

Hohe Bedrohungslage

Das Innenministerium schätzt die Bedrohungslage durch "Quishing" als hoch ein, wie es in der Antwort heißt. Solche QR-Codes werden laut Verbraucherzentrale mitunter auch auf falschen Bank-Briefen verschickt, auf gefälschte Strafzettel gedruckt, oder sie überkleben seriöse QR-Codes an Ladesäulen und auf Plakaten in Bussen und Bahnen. Polizei und Verbraucherschützer empfehlen unter anderem, QR-Codes nur dann zu nutzen, wenn sicher ist, dass diese seriöse sind. Vermeintliche Absender könnten etwa über offizielle Kanäle kontaktiert werden.