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  6. Hörnchen statt Mantel

Martinsumzüge in Suhl Hörnchen statt Mantel

Auch in Suhl ist es Tradition, am 10. November mit Lampions durch die Stadt zu ziehen und Hörnchen zu teilen, so, wie einst Martin von Tours mit einem Bettler seinen Mantel teilte.

Nicht nur die Route ist in diesem Jahr eine andere. Auch das Anspiel findet erstmals nicht in der katholischen Kirche in Suhl statt, sondern als Schattenspiel in der Hauptkirche. Dort erzählt das Gottesdienstteam die Geschichte rund um den heiligen Martin und singt unter Begleitung von Kreiskantor Philipp Christ an der Orgel mit den Mädchen und Jungen sowie deren Eltern. Nach den Martinsliedern und einer kurzen Andacht werden die Laternen angezündet, die wenig später durch die Stadt leuchten.

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Bei knackiger Kälte aber wenigstens ohne regen empfängt der Posaunenchor die Teilnehmer des Martinszuges an der Suhler Kreuzkirche. Foto: Karl-Heinz-Frank

Angekommen an der Kreuzkirche, wird der Martinszug vom Posaunenchor empfangen, wo nach einer kleinen Ansprache die Mitglieder der aktuellen Konfirmandengruppe zum Teilen einladen, indem sie die Hörnchen ausgeben. Und während sich dieser eine Martinszug durch die Innenstadt bewegt, ist auch in Goldlauter-Heidersbach ein weiterer Martinszug unterwegs.