Martinsumzüge in Suhl Hörnchen statt Mantel

Nicht nur die Route ist in diesem Jahr eine andere. Auch das Anspiel findet erstmals nicht in der katholischen Kirche in Suhl statt, sondern als Schattenspiel in der Hauptkirche. Dort erzählt das Gottesdienstteam die Geschichte rund um den heiligen Martin und singt unter Begleitung von Kreiskantor Philipp Christ an der Orgel mit den Mädchen und Jungen sowie deren Eltern. Nach den Martinsliedern und einer kurzen Andacht werden die Laternen angezündet, die wenig später durch die Stadt leuchten.