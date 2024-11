Martinstag in Kaltennordheim Die Botschaft aufmerksam verfolgt

Zum Familiengottesdienst wurde in diesem Jahr erstmalig an einem anderen Tag geladen (wir berichteten). Diese Idee erwies sich als genau richtig, als die „Wilden Pferde“ am Sonntagvormittag in der Kaltennordheimer Stadtkirche ihr musikalisches Programm aufführten, um damit die Botschaft von Sankt Martin zu vermitteln und daran zu erinnern, warum dieser Tag gefeiert wird. In den letzten Wochen hatten sich die Kinder des Kindergartens, insbesondere die Mädchen und Jungen der Vorschulgruppe, mit der Lehre von Sankt Martin auseinandergesetzt. Sie erlebten ein Figurentheater, buken die Martinshörnchen, bastelten die Laternen für den Umzug, lernten Lieder, Rollenspiele und Gedichte. Diese präsentierten sie, begleitet von ihrer Erzieherin Katja Schramm, einem Publikum, welches leise und aufmerksam zuhörte. Getreu der Fragestellung, mit welcher sich die „Wilden Pferde“ intensiv auseinandergesetzt hatten: „Was kann man alles teilen, in dieser reichen Zeit?“ Wertschätzung, Respekt, Interesse und gemeinsame Zeit gehören ebenso dazu – genau dies wurde den Kindern während ihres Programms in der Kirche von allen Zuhörern entgegengebracht – ganz im Sinne der Lehre von Sankt Martin.