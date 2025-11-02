Dicht gedrängt, aber ganz entspannt, bummelten am Sonntag Besucher über den diesjährigen Martinsmarkt. Die Georgstraße entlang, über den Markt und hinein in die Anton-Ulrich-Straße reihte sich Stand an Stand. Hier gab es alles, was das Herz im Spätherbst begehrt: Kerzen und Keramik, Wein und Wurst, Kleidung und Kalender. Ein wenig Bummeln, Stöbern und Staunen war angesagt. Mit dem Kaufen lief es am Vormittag noch nicht ganz so gut, berichtete eine Händlerin. Die Leuten würden schon sehr vergleichen, schilderte sie noch.