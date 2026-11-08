Was für eine Freude, wenn man zum Martinsfest mit der eigenen Martinslaterne durch die dunklen Straßen gehen kann. In Kindergärten, an Schulen, Zuhause – an vielen Orten wurde in den vergangenen Tagen gebastelt und dekoriert. Unter anderem auch in der Marienschule von Großbreitenbach. Hier hatte die Kirchgemeinde am Freitagnachmittag zum Laternenbasteln eingeladen, um zum Lampionumzug zum Martinsfest gut gerüstet zu sein.