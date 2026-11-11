Vielerorts in der Region finden in diesen Tagen aus Anlass des Martinsfestes Andachten und Umzüge statt. So auch in Steinbach. Hier füllte sich am Dienstag um 17 Uhr die Barockkirche nach und nach mit Kindern, Eltern und Großeltern. Und natürlich durften sie nicht fehlen: die Laternen! Von kunterbunt bis fantasievoll gestaltet war alles dabei. Eine schöner als die andere, und jede wollte natürlich stolz präsentiert werden.