Bunte Laternen, fröhliche Kinderstimmen und eine Geschichte, die seit Jahrhunderten nichts von ihrer Strahlkraft verloren hat: Mit viel Licht, Musik und Herzlichkeit feierten zahlreiche Meininger das traditionelle Martinsfest. Die Stadtkirche hatte zur Andacht, zum Martinsspiel und zum anschließenden Laternenumzug eingeladen. Viele hundert Familien folgten dem Aufruf. Mit leuchtenden Laternen in den Händen und mindestens ebenso leuchtenden Augen machten sich Groß und Klein auf den Weg, um gemeinsam an den heiligen Martin und seine Botschaft des Teilens zu erinnern.