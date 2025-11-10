Anlässlich des Martinstags hatten der Verein Aktives Möhrenbach gemeinsam mit der Kirchgemeinde, der Feuerwehr und dem Ortsteilrat am Samstag eingeladen. Nach dem Gottesdienst, zu dem das Martinsspiel und das traditionelle Teilen der Martinshörnchen gehörte, ging es für den Nachwuchs begleitet vom Spielmannszug Gehren-Geraberg vom Dorfteich aus hinauf auf den Gykelberg zu Greinerhütte. Dort wurde ein Feuer entzündet und mit Leckereien und Getränken für einen geselligen Tagesausklang gesorgt. Der Verein freute sich über die gute Resonanz und die Unterstützung beziehungsweise Mitwirkung der Ehrenamtlichen des Ortes. So hofft man, die abendlichen Gäste nach der Mühlenweihnacht am 13. Dezember, zum nächsten Ortstermin am Vereinsdomizil, der Greinerhütte, wiederzusehen.