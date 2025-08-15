Der Kunsthistoriker Martin Eberle ist vom Stiftungsrat der Wartburg-Stiftung zum neuen Burghauptmann der Wartburg berufen worden. Das teilte die Stadt am Freitagnachmittag mit. Die Entscheidung fiel demnach am Freitag selbst in Eisenach. Oberbürgermeister Christoph Ihling (CDU), der dem Stiftungsrat angehört, gratulierte dem neuen Amtsinhaber demnach persönlich. Auch Wartburgkreis-Landrat Michael Brodführer (CDU) war dem Vernehmen nach zugegen.
Martin Eberle in Eisenach Rassismusvorwurf, Entlassung – und jetzt Chef der Wartburg
Sven Wagner 15.08.2025 - 21:41 Uhr