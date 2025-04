2019 fiel der Startschuss für das erste Mart-Gezwärwel in Zella-Mehlis. Inzwischen ist es das fünfte, das immer am Vortag vom 1. Mai stattfindet. Und so wird auch in diesem Jahr am 30. April wieder zur ersten großen Outdoor-Veranstaltung in die Ruppbergstadt eingeladen, auch wenn es sich dabei um einen Mittwoch handelt. Ab 15 bietet der familienfreundliche Nachmittag bis in den späten Abend hinein auf und an der Bühne am Mehliser Markt ein buntes Programm mit vielen Höhepunkten und – dank der Anbieter kulinarischer Köstlichkeiten entlang der Louis-Anschütz-Straße – auch reichlich Gelegenheit zum sich begegnen, zum Beisammensein und Genießen.