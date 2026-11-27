Hier riecht es nach frischem Holz. Helle Balken ziehen sich durch den Dachstuhl und treffen auf die dunklen, alten Konstruktionen, die erhalten werden konnten. Durch kleine Fenster fällt Tageslicht in den weitläufigen Raum des Marstalls. Dort, wo bis vor Kurzem noch die Züge des Meininger Modelleisenbahnclubs rollten, zeugen heute neue Sparren, Dämmung und traditionelle Holzverbindungen von monatelanger Arbeit. Kaum etwas erinnert daran, wie kritisch die Lage hier noch vor einem Jahr war. „Es war fünf vor zwölf, als wir es geöffnet haben“, sagt Eric Koch vom Fachbereich Stadtentwicklung und Hochbau.