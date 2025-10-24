«Marshal Power»: Die Bundeswehr übt - was müssen Bürger beachten?

Erding (dpa/lby) - Bei einer Übung der Bundeswehr-Militärpolizei wird ein Soldat von einem Beamten der bayerischen Polizei angeschossen - nur mit viel Glück überlebt der Mann. Die Großübung der Bundeswehr, von der in Süd- und Ostbayern zwölf Landkreise auf einer Fläche von 8.000 Quadratkilometern betroffen sind, geht unterdessen weiter. Die Feldjäger der Bundeswehr wollen ausgerechnet das Zusammenspiel mit nicht-militärischen Organisationen, darunter auch die Polizei, trainieren. In dem Szenario wurde der Nato-Bündnisfall angenommen.