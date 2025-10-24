«Marshal Power»: Die Bundeswehr übt - was müssen Bürger beachten?

Welche Auswirkungen gibt es für den Straßenverkehr?

In Einzelfällen können Straßen oder auch größere Bereiche rund um konkrete Übungsszenarien abgesperrt sein. Besonders Vorsicht gilt es walten zu lassen, wenn Militärkonvois im öffentlichen Verkehr agieren - sie sind zu betrachten als ein einziges Fahrzeug - egal aus wie vielen Fahrzeugen sie tatsächlich bestehen. Das heißt: Wenn etwa an einer Ampel das erste Auto des Konvois bei Grünlicht über die Kreuzung fährt, darf auch das letzte Fahrzeug noch fahren - auch wenn die Ampel längst Rot zeigt. Die Konvoi-Fahrzeuge sind mit blauen Fahnen gekennzeichnet, das letzte Fahrzeug trägt eine grüne Fahne.