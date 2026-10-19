Mars-Mission "Idefix" fliegt zu Marsmond – Japanische Raummission startet

Tanegashima - Eine japanische Raumsonde ist samt dem deutsch-französischen Rover "Idefix" Richtung Mars aufgebrochen. Eine H3-Rakete hob erfolgreich mit der Sonde von Japans Weltraumbahnhof Tanegashima auf der gleichnamigen Insel im Südwesten des Landes ab. Ziel der Raumfahrtmission "MMX" (Martian Moons eXploration) ist der Marsmond Phobos. Dort soll der vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der französischen Raumfahrtbehörde CNES entworfene "Idefix" im Jahr 2029 aufsetzen. 2031 sollen dann mit einem Rückkehrmodul erstmals Proben von Phobos zur Erde gebracht werden.