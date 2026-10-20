Mars-Mission "Idefix" fliegt zu Marsmond – Japanische Mission gestartet

Die Vorerkundung der Oberfläche des Mondes durch den Rover hilft nach DLR-Angaben später auch dabei, die Muttersonde möglichst gut vorbereitet auf Phobos zur Probensammlung zu landen. Die Mission werde die Topographie, die Zusammensetzung sowie die Schwerkraft von Phobos untersuchen und mindestens zehn Gramm an Proben aus einer Tiefe von mindestens zwei Zentimetern zurückbringen, teilte Jaxa mit.

"MMX" ist nicht die einzige Marsmission, die versucht, Proben zur Erde zurückzubringen. 2021 landete der Nasa-Rover "Perseverance" auf dem Mars. Er hat seither mehr als 45 Kilometer zurückgelegt und damit eine längere Strecke auf der Oberfläche eines anderen Planeten als je ein menschengemachtes Fahrzeug zuvor, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa kürzlich mitteilte. Auch dieser Rover sammelt Proben. Noch mindestens bis Ende 2028 soll "Perseverance" mit seinen sechs Rädern weiter über den roten Planeten rollen und ihn erforschen.

Auch China will Mars-Proben zur Erde holen

Auch China landete 2021 mit "Tianwen 1" einen Rover auf dem Mars. 2028 ist mit "Tianwen 3" der Start einer Mission zur Rückholung von Proben des Planeten geplant. Der Rücktransport der Proben zur Erde ist dabei um das Jahr 2031 geplant - möglicherweise früher als die Probenrückführung von Japans "MMX".

Die japanische Mission zum Marsmond Phobos knüpft an die Vorgängermission "Hayabusa2" an, bei der Jaxa 2014 eine Raumsonde zum Asteroiden Ryugu geschickt und nach sechs Jahren im All Proben zur Erde zurückgebracht hatte.

Auch an der "Hayabusa 2"-Mission hatte sich das DLR mit dem gemeinsam mit der französischen CNES entwickelten Lander "Mascot" beteiligt. Der war im Oktober 2018 auf Ryugu gelandet und hatte den aus hochporösem Material bestehenden Asteroiden erkundet.