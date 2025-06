Berlin - Der Bundesrechnungshof kritisiert das Konzept der Deutschen Bahn zur Generalsanierung hoch belasteter Strecken. Es sei derzeit nicht tragfähig, heißt es in einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags. Dieser liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Wichtige haushaltsrechtliche Grundlagen fehlten, so der Rechnungshof. Das Bundesverkehrsministerium müsse das Konzept und die damit verbundenen Belastungen für den Bundeshaushalt in Milliardenhöhe kritisch prüfen.