Die Tage des ehemaligen Golfhotels in Oberhof sind endgültig gezählt. Wie die Eigentümerin des Gebäudes, die Awo Sano Thüringen GmbH, auf Anfrage mitteilte, sollen die Abrissarbeiten Mitte Mai beginnen. Alle vorbereitenden Maßnahmen seien abgeschlossen. Bereits im vergangenen Sommer hatten die Behörden den Abbruch des denkmalgeschützten Hotels aufgrund von erheblichen Schäden an der Bausubstanz genehmigt. In den kommenden Tagen rückt nun eine Abrissfirma an.