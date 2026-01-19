Die Straße Am Steinernen Berg soll instandgesetzt werden. Das etwa 230 Meter lange Wegstück, welches zum Nordeingang des Meininger Parkfriedhofs führt, ist in einem äußerst schlechtem Zustand. In diesem Jahr stellt die Stadt 100.000 Euro für die Instandsetzung bereit. Weitere 650.000 Euro folgen im Haushalt 2027, damit die Fahrbahn zwischen dem Blumenladen „Meininger Gartenland“ und dem Bestattungsinstitut Zehner erneuert wird. Zu dieser insgesamt dreiviertel Million Euro kommt noch das Geld hinzu, welches die Stadtwerke Meiningen GmbH und die Städtische Abwasserentsorgung Meiningen (SAM) für Trink- und Abwasserleitungen investieren.