Marode Infrastruktur: Bonner Nordbrücke bleibt gesperrt

Die Bonner Nordbrücke ist Teil der A565 und die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region. Sie stammt aus den 1960er Jahren und ist marode. Bereits seit Februar galt ein Fahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen. Anfang Juni wurde die Autobahnbrücke über den Rhein dann unerwartet komplett für den Verkehr gesperrt. Aktuelle Prüfungen hätten strukturelle Schäden am Tragwerk ergeben, teilte die Autobahn GmbH zur Begründung mit.