Wie verfahren mit der maroden Holzbrücke unterhalb der A 71-Talbrücke Schwarza – diese Frage beschäftigte den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Die Schäden am Baukörper haben ein Maß erreicht, das alsbald eine Grundsatzentscheidung über das „wie weiter“ erforderlich macht. Die 18 Jahre alte Brücke ist verschlissen. Holzbrücken seien aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse in seinen Augen „Varianten ohne Sinn und Verstand“, hatte Bürgermeister Marco Rogowski schon vor drei Jahren betont, als erste Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden mussten. Am besten abreißen und neu bauen, doch sollte das Nachfolgebauwerk auf keinen Fall eines aus Holz sein, hatte das Gemeindeoberhaupt seinerzeit bekräftigt.