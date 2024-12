Marode Brücke: Brenner als Nadelöhr: 2025 ist oft nur eine Spur befahrbar

Die Unsicherheit über die Lieferzeiten zwinge Firmen, von "Just-in-Time"-Lieferungen abzurücken und Lagerflächen zu nutzen, was zu höheren Preisen und Lieferengpässen führen könne, hieß es jüngst auf einer Fachtagung der IHK. Obendrein gibt es für den Lkw-Verkehr in Tirol nun in Fahrtrichtung Süden insgesamt 36 Tage mit Fahrverbot, in Fahrtrichtung Norden 21.