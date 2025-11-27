Wenn es darum geht, Einheimischen und Gästen einen schönen ersten Adventssamstag zu bescheren, werden in Gehren die Vereinskräfte gebündelt: Am kommenden Samstag sind Ortsteilrat, Heimatgeschichtsverein, Förderverein Schinkel-Normalkirche, Förderverein der Grundschule, Gehrener Unterholz, Wasserwehrverein, Sportfischergemeinschaft, die Fußballer des SV Gehren 1911, Jugendclub und Wümbacher Carnvalsclub gemeinsam am Start, um den ersten großen Weihnachtsmarkt im Kreis zum Erlebnis werden zu lassen.