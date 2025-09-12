Eine Anfrage zum Wochenmarkt am Wetzlarer Platz in den Wintermonaten hatten die Stadträte Elke Koch (CDU) und Jahn Ehemann (FDP) gemeinsam im Stadtrat am Donnerstag gestellt. Bereits Januar 2025 hatten sie sich auch nach dem Wochenmarkt am Wetzlarer Platz im Winter erkundigt, denn der Dienstagsmarkt war zu Jahresbeginn wegen geringer Händler-Teilnahme in den Wintermonaten abgesetzt worden. Turnusmäßig findet der Dienstagsmarkt ohnehin nur von April bis Oktober statt, lediglich der Freitagsmarkt am Marktplatz ist ganzjährig.