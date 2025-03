Die Sonne schenkte den Besuchern des Frühlingsmarktes in Meiningen am Sonntag leider kein Lächeln, aber immerhin blieb der im Wetterbericht angekündigte Regen aus. Die Besucher haben sich davon kein bisschen beeindrucken lassen und kamen zahlreich in die Innenstadt. In der Georgstraße und auf dem Marktplatz boten die fliegenden Händler eine breite Auswahl an.