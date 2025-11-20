Marktsanierung Arnstadt: Tief in den Grund und hoch in den Himmel

„Großes Interesse und konstruktiven Austausch“ bescheinigt Stadtsprecher Sven Keßler der Vorstellungsrunde des Großprojektes Marktsanierung in Arnstadt. Etwa 130 Bürger seien der Einladung der Stadtverwaltung zusammen mit den beauftragten Planungsbüros gefolgt und ließen sich im Rathaus Arnstadt aus erster Hand informieren. Bürgermeister Frank Spilling stellte zunächst den bisherigen Werdegang des Großprojektes vor, bevor es um die konkrete Neugestaltung ging. Wörtlich sagte er dazu: „Unser Marktplatz ist ein Ort, der Arnstadt seit Generationen prägt – mit Geschichte, mit Atmosphäre und mit vielen persönlichen Erinnerungen. Auch für mich, schon als kleiner Junge, war dieser Platz ein vertrauter Mittelpunkt. In vielen Gesprächen erlebe ich, wie sehr der Markt Menschen berührt – und genau das kann ich gut nachvollziehen.“