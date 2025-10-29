„Mein Freund, der Baum, ist tot. Er fiel im frühen Morgenrot. Du fielst heut früh, ich kam zu spät, du wirst dich nie im Wind mehr wiegen, du musst gefällt am Wege liegen“, jene Zeilen aus dem Lied „Mein Freund, der Baum“, prangt am Montagabend auf einer Leinwand in der Bachkirche. Und gibt wieder, was jene bewegt, die zu dieser Veranstaltung eingeladen haben. Sie möchten eben nicht zu spät kommen. Möchten verhindern, dass die Bäume auf dem Marktplatz der angedachten Sanierung weichen müssen. Die Zukunft der rund 120 Jahren alten Linden beschäftigt seit Monaten die Gemüter.