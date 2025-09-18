Die Gerüchteküche brodelte zum Start ins Jahr 2025: Das „Haus des Gastes“ abbruchreif? Aus der Stadtverwaltung hieß es jedenfalls seinerzeit, dass davon noch keine Rede sein könne. Wie mit dem Kulturhaus-Anbau am Markt verfahren werden soll, das bleibe abzuwarten, so der Tenor aus dem Rathaus zu Jahresbeginn. Nun steht am 29. September die nächste Sitzung des Stadtrates an und auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils findet sich unter Punkt 15 das Stichwort „Ersatzloser Abbruch des Gebäudes Marktstraße 3, Passage am Markt, nach erfolgtem Leerzug“.