Markt Zella-Mehlis: Digitale Engel kommen mit Info-Mobil

Unterstützung im Umgang mit digitalen Medien und Geräten

Der Digital-Kompass beschreibt die Aufgaben der Standorte als „lokale Anlaufstellen für Menschen, die Unterstützung im Umgang mit digitalen Medien und Geräten suchen“. In den jeweiligen Einrichtungen – wie auch die Stadt- und Kreisbibliothek Zella-Mehlis – erhalten die Hilfesuchenden verschiedene Informations- und Dialogangebote, die sich vor allem an ältere Menschen richten. Die Wissensvermittelnden vor Ort sind gezielt für die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Hör- und/oder Sehbeeinträchtigungen, die Unterstützung im Umgang mit digitalen Medien und Geräten suchen, sensibilisiert. „Konkret bedeutet das, dass wir uns auf die Belange von Seniorinnen und Senioren einstellen, sie digital weiterbilden und ihnen mit unseren Angeboten die gesellschaftliche Teilhabe, die sich in der heutigen Zeit oft digital abspielt, ermöglichen“, erklärt Alexandra Koch, die in der Bibliothek auch als zertifizierte Medienmentorin für Senioren jederzeit Ansprechpartner ist, um etwa den Umgang mit Smartphone, Tablet oder E-Book-Reader zu erleichtern.