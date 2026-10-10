Matthias Pfannstiel will nichts dramatisieren. „Aber beschönigen bringt auch nichts, das wäre fahrlässig“, sagt der Holzhändler aus Floh-Seligenthal, der auch Präsident des Thüringer Waldbesitzerverbandes ist. „Ich halte es für meine Pflicht darauf hinzuweisen, dass Waldspaziergänge außerordentlich brenzlig geworden sind. Jedenfalls in Buchenbeständen, wie sie bei uns öfter anzutreffen sind. Da können wie aus dem Nichts Äste oder ganze Bäume brechen.“