Das Tegut-Orange ist den Farben der Edeka-Kette gewichen, der Parkplatz schon gut gefüllt, wenn auch zunächst noch mit den Fahrzeugen von Lieferanten, Handwerkern und Mitarbeitern. Drinnen hat sich in den vier Wochen Schließzeit Erstaunliches getan. Der letzte Eindruck vom alten Tegut – das waren für viele Kunden die leergefegten Regale nach dem Ausverkauf Ende Oktober. Die Warenträger wurden zwischenzeitlich gereinigt, ergänzt, zum Teil verschoben und wieder befüllt. Drei Wochen dauerte allein dieser logistische Kraftakt. Zuvor hatten Maler den Wänden einen komplett neuen Anstrich verpasst. Parallel zum Einsortieren der 14.000 verschiedenen Produkte, die Edeka Büto an diesem Standort im Programm hat, installierten die Handwerker Elektrik, Beleuchtung, Kühl- und Sicherheitsanlagen. Mittlerweile sieht man, dass die 45 einstigen Tegut-Beschäftigten, die alle übernommen wurden, mit den Vorbereitungen auf der Zielgeraden angekommen sind. Auch wenn noch einige Kartons und Umverpackungen die Laufwege säumen.