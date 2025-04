Nicht einmal zwei Wochen haben die neuen Spieltische vor der Stadtkirche unversehrt überstanden. Am 7. April fand man einen der Stühle liegend auf dem Boden des Marktplatzes. Die Sitzgelegenheit wurde vermutlich am vorigen Tag mitsamt dem Pflasterstein herausgerissen und liegengelassen. Der Gartenbau-Fachbetrieb Werragrün demontierte nun den dazugehörigen Tisch und die restlichen Stühle. An besagter Stelle wurde jetzt ein fester Untergrund betoniert, um den Spieltisch am kommenden Montag wieder zu montieren.