Die Walldorfer hätten sich in ihr Schicksal ergeben können. Es ist schließlich nicht der einzige Lebensmittelmarkt, der mit dem Tegut-Aus über die Klinge springt. Doch die rund 2200 Einwohner und viele weitere Kunden aus den Nachbardörfern, wissen, was sie an der Einrichtung hatten, die nicht nur mit Lebensmitteln versorgte, Postdienstleistungen übernahm und frische Fleisch- und Wurstwaren anbot. Der Markt war auch ein dörflicher Treffpunkt, den die Walldorfer nicht missen wollten.