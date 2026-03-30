Seit einigen Wochen ist öffentlich, dass sich das Schweizer Handelsunternehmen Migros, zu dem die Fuldaer Supermarktkette Tegut gehört, aus dem Deutschlandgeschäft zurückzieht. Für die rund 300 Filialen in mehreren Bundesländern soll es dennoch eine Zukunft geben: Wesentliche Teile der Tegut-Gruppe verkauft Migros an den Handelskonzern Edeka. Untereinander sei man sich bereits einig, heißt es in den Medien. Allerdings stehe die Zustimmung des Bundeskartellamtes aus.