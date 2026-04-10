Wer in diesen Tagen am Ilmenauer Lidl in der Ratsteichstraße einkaufen will, dem fallen die großen Plakate am Markt sofort ins Auge: Sie kündigen die bevorstehende Schließung an. Für viele Kunden bedeutet das zunächst eine Umstellung. Doch der Abschied ist nur vorübergehend. Lidl plant in Ilmenau keinen Rückzug, sondern einen kompletten Neuanfang. Der bestehende Markt soll abgerissen und durch einen modernen Neubau ersetzt werden.