Kunterbunte Stände, hunderte Besucher, Handwerkskunst und kulinarische Genüsse, all dies bietet der Markt alljährlich am Tag des offenen Denkmals rund um die Kirchburg. Der 15. Markt, organisiert vom Freundschaftsverein, war wieder ein Riesenerfolg. Zwar bedeckten Wolken den Himmel und ließen ab und zu Regenschauer herunter – eigentlich schlecht für einen Markt. Es tat jedoch dem Besucherstrom in Bettenhausen keinen Abbruch.