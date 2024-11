Seitdem kommen jedes Jahr an einem Sonntag im November im Foyer des Stadttheaters regionale Künstler zusammen und präsentieren Selbstgemachtes. Das Sortiment reicht von Schmuck bis Honig. In diesem Jahr werden unter anderem Holzbildhauer, Kaperkopfschnitzer, Porzellanmaler, Maler, Lederdesigner, Glaskünstler, Drechsler am Start sein. Es wird Floristik-Kunst geben – genau wie Selbstgestricktes, Gebasteltes, Geschnitztes, Gemaltes.