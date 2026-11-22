Für kleine Entdecker und große Träumer – das ist eigentlich Teil von Desireé Röhligs Slogan, die seit vier Jahren mit ihren selbstgefertigten Taschen aller Art, mit Leseknochen, Teelichthaltern und mehr den Markt der schönen Dinge in der Alten Post in Suhl-Heinrichs bereichert. Genauso gut könnte er aber auch zu diesem außergewöhnlichen Markt im bezaubernden Ambiente gehören, der mit einer wundervollen Symbiose aus Kunstvollem und Handwerklichem zum Stöbern und Genießen einlädt. Und ebenso geht natürlich auch großen Entdeckern und kleinen Träumern an den 17 Ständen innerhalb der Gemäuer sowie unter den Arkaden des herrlichen Innenhofs das Herz auf.