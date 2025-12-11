 
Marksuhler Unternehmen Macksmatec engagiert sich ehrenamtlich

Das Marksuhler Unternehmen Macksmatec GmbH wurde jetzt für ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Marksuhler Unternehmen: Macksmatec engagiert sich ehrenamtlich
1
Die diesjährigen Preisträger „Gemeinsam engagiert“ wurden am 10. Dezember 2025 in der IHK Erfurt ausgezeichnet. Foto: IHK

Die Macksmatec GmbH mit Geschäftsführer Thomas Mack aus Marksuhl hat als eines von drei Thüringer Unternehmen die Auszeichnung „Gemeinsam engagiert“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt und der Thüringer Ehrenamtsstiftung erhalten. Damit wurde der Sondermaschinenbauer für sein Engagement für eine große Bandbreite an Einrichtungen, darunter Sport- und Kulturvereine, Feuerwehren, Tierhilfe-Organisationen, Kindergärten und Schulen sowie ein Hospiz-Zentrum geehrt. Darüber hinaus werden das Engagement von Mitarbeitern gefördert und regelmäßig gemeinnützige Aktionen, unter anderem mit Auszubildenden, umgesetzt.

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der IHK Erfurt wurden die Gewinner des Jahres 2025 am Mittwoch geehrt. Neben Macksmatec sind es die igb AG aus Weimar und die Universal Bau GmbH aus Mühlhausen.

Die Auszeichnung „Gemeinsam engagiert“ geht auf eine Initiative der Vollversammlung der IHK Erfurt zurück und wurde gemeinsam mit der Ehrenamtsstiftung konzipiert. Ziel ist, das ehrenamtliche Engagement von Unternehmerinnen und Unternehmern sichtbar zu machen, seine Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu unterstreichen und öffentlich Wertschätzung auszudrücken. Das Format hat sich etabliert und wird auch im kommenden Jahr mit der neu gewählten IHK-Vollversammlung fortgesetzt. Cornelia Haase-Lerch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Erfurt, betont: „Unternehmertum ist oft das sprichwörtliche Pferd, das den Karren zieht: Viele Aktivitäten vor Ort – vom Sportverein über soziale Projekte bis zur Freiwilligen Feuerwehr – wären ohne die Unterstützung engagierter Unternehmen kaum denkbar. Mit der Auszeichnung machen wir dieses Engagement sichtbar und sagen den Betrieben Danke, die besondere Verantwortung für ihre Region übernehmen.“ Im Bewerbungszeitraum vom 18. August bis 2. November 2025 gingen insgesamt 19 Bewerbungen ein, die die große Bandbreite des Engagements regionaler Unternehmen widerspiegeln. Eine Expertenjury prüfte die Einreichungen und wählte drei gleichrangige Preisträger aus.