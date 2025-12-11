Marksuhler Unternehmen: Macksmatec engagiert sich ehrenamtlich

Die Macksmatec GmbH mit Geschäftsführer Thomas Mack aus Marksuhl hat als eines von drei Thüringer Unternehmen die Auszeichnung „Gemeinsam engagiert“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt und der Thüringer Ehrenamtsstiftung erhalten. Damit wurde der Sondermaschinenbauer für sein Engagement für eine große Bandbreite an Einrichtungen, darunter Sport- und Kulturvereine, Feuerwehren, Tierhilfe-Organisationen, Kindergärten und Schulen sowie ein Hospiz-Zentrum geehrt. Darüber hinaus werden das Engagement von Mitarbeitern gefördert und regelmäßig gemeinnützige Aktionen, unter anderem mit Auszubildenden, umgesetzt.