Etliche Feuerwehren aus der Region waren am Donnerstagmorgen im Gewerbegebiet „Meilesfeld“ in Marksuhl im Einsatz. Gegen 5.20 Uhr war hier laut Polizei eine Arbeitsmaschine in Brand geraten. Nach Informationen der Redaktion handelt es sich dabei um eine Aluminiumpresse des Automobilzulieferers.