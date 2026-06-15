Wer hier Chef ist und wer die lohnabhängig Angestellte? Oder wer als Königin vielmehr vom Untertan Gehorsam erwarten darf? Solches Hierarchie-Gedöns konnte am Samstag gesellig außen vor bleiben in der Scheune vom Heu-Heinrich. Beim traditionellen Hoffest des Biolandwirts Heinrich Meusel in der Scheibe-Alsbacher Unterlandstraße markierte die Krönung der neuen Bergwiesenkönigin vielmehr den über alle Stände hinweg bejubelten Höhepunkt des vergnügten Miteinanders. Der Herold soll es also künden: Als Adelige auf Zeit gibt ab sofort Celine Greiner der natürlichen Schönheit des hiesigen Landschaftstrichs, geprägt von den farbenprächtigen Bergwiesen des Naturparks Thüringer Wald, ein Gesicht.