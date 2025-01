Oberhof/Erfurt (dpa/th) - Ministerpräsident Mario Voigt hat am letzten Tag des Biathlonweltcups in Oberhof die Bedeutung der internationalen Sportveranstaltung für Thüringen hervorgehoben. "Oberhof und der gesamte Thüringer Wald haben in den zurückliegenden Tagen den gesamten Freistaat über die Landesgrenzen hinaus zum Leuchten gebracht und sich als Visitenkarte Thüringens präsentiert", sagte der CDU-Politiker laut Mitteilung der Staatskanzlei.