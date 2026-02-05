Es gibt Instrumente, die mehr sind als Holz, Metall und Mechanik. Sie tragen Geschichten in sich – von Sparsamkeit und Mut, von handwerklicher Präzision und klanglicher Vision. Genau davon erzählte die Markert-Orgel der St.-Michael-Kirche Neidhartshausen, als am 1. Februar rund 75 Gäste ihr 170-jähriges Bestehen mit einer musikalischen Andacht feierten. Unter dem Leitwort „Soli Deo Gloria – Allein Gott die Ehre (SDG)“ wurde die Orgel nicht nur gespielt, sondern regelrecht zum Sprechen gebracht.