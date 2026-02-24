Markenrecht: Zoll stoppt tonnenweise gefälschte Kinderbettwäsche

Garching (dpa/lby) - Der Zoll hat mehrere Tonnen Kinderbettwäsche wegen Verstößen gegen das Markenrecht und Sicherheitsstandards aus dem Verkehr gezogen. Auf den Textilien waren überwiegend Abbildungen von Charakteren aus Kinderserien und -filmen sowie von diversen Fußballvereinen zu sehen, erklärte der Zoll. Die Beamten gehen davon aus, dass gegen die Rechte von insgesamt 47 bekannten Marken verstoßen wurde. Die Waren wurden bereits Ende vergangenen Jahres kontrolliert, dies wurde aber erst jetzt bekannt.